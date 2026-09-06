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Sınav merkezlerinde güvenlik ve giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür testinde ter dökmeye başladı.

Sınav salonlarının kapıları kapatıldıktan sonra gelen bazı adaylar ise içeri alınmayarak sınava giremedi.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla üniversite yerleşkesinde hareketlilik arttı. Bazı adaylar kapıların kapanmasına kısa süre kala koşarak sınav binasına ulaştı.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de sınav merkezlerinden biri oldu. Sabah saatlerinde sınav binasına gelen adayların kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara geçişleri sağlandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

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