Ankara’nın Sincan ilçesindeki Sincan Park, farklı etkinliklerle vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor. Geleneksel Sincan Yaz Festivali’nin ardından park bu kez çocuklar ve aileler için düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen festivalde çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi.

Çocuklar sağlık istasyonlarını gezdi

Festival alanında oluşturulan 7 farklı istasyonda çocuklara çeşitli sağlık başlıklarında bilgiler verildi.

Çocuklar; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alanlarını ziyaret etti. Sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilen çocuklar, çeşitli oyun ve aktivitelerle de eğlenceli vakit geçirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da festival alanında çocuklarla bir araya gelerek stantları gezdi.

“Sincan’da sağlık yatırımlarında ivme var”

Başkan Ercan, Sincan’da son dönemde sağlık alanındaki yatırımların arttığını belirterek, kısa süre önce Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Sincan’a gösterdiği ilgiyi takip ettiklerini ifade eden Ercan, festivalin çocuklardan başlayarak toplum genelinde sağlık farkındalığı oluşturması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

“Burası bataklıktan cennet bahçesine dönüştü”

Sincan Park’ın geçmişte bataklık bir alan olduğunu belirten Ercan, yaklaşık 300 bin metrekarelik bölgenin kapsamlı çalışmalarla vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Parkın özellikle yaz aylarında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktaran Ercan, çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Memişoğlu: “Baktın mı bağ, bakmadın mı dağ olur”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Sincan Park’ın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Memişoğlu, “Baktın mı bağ, bakmadın mı dağ olur derler. Burası Sayın Belediye Başkanımızın çabasıyla bataklıktan üzerinde festival yapılabilen bir alana dönüşmüş. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” meydanlara taşındı

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programının daha önce okullarda uygulandığını hatırlatan Memişoğlu, bu etkinliği ilk kez festival formatında vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Çocukların sağlık çalışanlarını ve acil sağlık araçlarını yalnızca hastalık ve acil durumlarda değil, mutlu etkinliklerde de tanımasının önemli olduğunu belirten Memişoğlu, erken yaşta kazanılan sağlık bilincinin gelecekte sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Festival kapsamında çocuklara sağlık elçisi olduklarını da söyleyen Memişoğlu, sigara konusunda ailelerini ve yakınlarını uyarmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu festival alanındaki stantları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.