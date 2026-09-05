Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin gelecek 3 yılına ilişkin yol haritasını ortaya koyacak Orta Vadeli Program’ın (OVP) yarın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program’ın yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek programla detaylı şekilde kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz: Yeni stratejik öncelikleri programa entegre edeceğiz

Dünya ve bölgede riskler ile belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Yılmaz, güncellenen Orta Vadeli Program kapsamında istikrar ve öngörülebilirliğin korunacağını ifade etti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomimizin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde, istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz.”

Orta Vadeli Program yarın açıklanacak

Cevdet Yılmaz, açıklanacak programın Türkiye'nin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıtacağını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, “Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program, yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyuna açıklanacak.