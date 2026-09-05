Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, yoğun katılımla başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çubuk Parkı’nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Çubuk halkının yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve 8 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler alanı doldurdu.

Turşunun başrolde olduğu festivalde, turşu kurma, turşu yeme ve turşu suyu içme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara Türk vatandaşlarının yanı sıra 8 farklı ülkeden toplam 12 katılımcı katıldı. Yarışmaların ardından katılımcılar ve ziyaretçiler oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Festival alanında kurulan stantlar da gün boyunca yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Çubuk’un coğrafi işaretli turşusunun yanı sıra farklı yöresel ürünleri tatma ve satın alma imkânı buldu.

BAŞKAN DEMİRBAŞ: HEDEFİMİZ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetemiz SONSÖZ’e festivalin ilk gününü ve hedeflerini değerlendirdi. Festivalin 2005 yılında başlayan bir hikâye olduğunu belirten Demirbaş, bu yıl 18’incisinin düzenlendiğini ifade ederek festival hazırlıklarının yaklaşık 2-3 ay öncesinden başladığını söyledi.

Demirbaş, Çubuk Parkı’nın festival için elverişli bir alan olduğunu belirterek, “Vatandaşımız Çubuk’a geldiği zaman, festivale geldiği zaman ne bekliyor, ne istiyor, ne görmek istiyor, ne yemek istiyor? Beklentisi nedir? Bunu öngörerek sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çubuk turşusunun ilçe için önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Demirbaş, “Bizim elimizde kıymetli bir değerimiz var. Yeşil altın tabirimiz, coğrafi işaretli ürünümüz var. Ve bugün artık ülke sınırlarını aşmış, ülkede büyük bir pazar payı olan bir turşumuz var. Bizim için önemli bir değer" ifadelerini kullandı.

“TURŞUNUN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN FESTİVALLERİ YAPIYORUZ”

Turşunun marka değerini artırmak ve bu değeri korumak amacıyla festivaller düzenlediklerini söyleyen Demirbaş, festivalin ilçe ekonomisine de önemli katkı sunduğunu belirtti. Demirbaş, “Bu değeri koruma adına ve marka değerini artırma adına hem ilçemizin hem değerin, işte bu festivalleri yapıyoruz ve bu festivallerle de bu katma değer her geçen yıl artıyor.” dedi.

Festivalin artık bilinen bir organizasyon haline geldiğini ifade eden Başkan Demirbaş, Çubuk turşusu ile festivalin birbirini tamamladığını belirterek, “Çubuk turşumuzun gerçekten çok ekonomik değer anlamında bir yere ulaştığını, pazar payı olarak bilinen bir ürün olduğunu görüyoruz. Çubuk Festivali de bilinen bir ürün. İkisi birleştiği zaman işte bu manzarayla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

“1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇOK RAHAT BİR KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ”

Bu yıl ziyaretçi sayısında rekor beklediklerini belirten Demirbaş, festivalin 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşacağına inandığını söyledi. Demirbaş, “Bu sene beklediğimiz rekorun üstünde, ben çok daha fazla olacağı kanaatindeyim. Bu festivalimiz ilçemize değer katıyor, ilçe ekonomimize değer katıyor.” dedi.

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