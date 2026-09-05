Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden ekonomideki tabloyu değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 31,51 olarak açıkladığını; ENAG’ın ise aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 enflasyon hesapladığını hatırlatan Sevinç, iki veri arasındaki farkın resmi rakamlarla vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı ekonomik gerçeklik arasındaki mesafeyi gösterdiğini savundu. Kamu emekçilerinin maaşlarının kira, gıda, ulaşım ve temel ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını belirten Sevinç, ekonomik başarının yalnızca enflasyon oranlarındaki düşüşle değil, çalışanların yaşam koşulları ve satın alma gücüyle ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

“ARADAKİ FARK BİLE GERÇEKLİĞİ ORTAYA KOYUYOR”

Ekonominin yalnızca resmi enflasyon rakamları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Sevinç, “Türkiye’de ekonominin gerçek fotoğrafını yalnızca açıklanan enflasyon oranlarına bakarak okumak mümkün değil” dedi. TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farkın vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçeklikle resmi istatistikler arasındaki mesafeyi gösterdiğini savunan Sevinç, “Aradaki fark bile vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçeklikle resmi istatistikler arasındaki mesafenin ne kadar açıldığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Kamu emekçilerinin yaşadığı hayatın temel göstergelerinin pazarda, markette, kirada ve faturalarda görülebileceğini belirten Sevinç, “Biz kamu emekçilerinin yaşadığı hayata bakıyoruz. Pazara, markete, kiraya, faturaya bakıyoruz. O tablo bize enflasyonun düştüğünü değil, gelirin hayat pahalılığı karşısında eridiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

“MAAŞIN KİRA SONRASI KALANI YETMİYOR”

Kamu çalışanlarının gelirlerinin temel yaşam giderleri karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Sevinç, özellikle kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaların çalışanların bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi. Sevinç, “Bugün bir memurun maaşından kira ödendiğinde geriye kalan para, ayın geri kalanını karşılamaya yetmiyor” dedi.

Ekonomik tablonun yalnızca açıklanan enflasyon oranıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Sevinç, “Asıl mesele, insanların kazandıkları parayla nasıl yaşayabildiğidir” ifadelerini kullandı.

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