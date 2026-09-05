Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd katıldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşmanın sarsılmaz kardeşlik bağlarını stratejik bir zemine taşıdığını belirterek şu detaylara dikkat çekti:

İlk Toplantı Türkiye’de Yapıldı: Mekke Savunma İttifakı kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının bu hafta başında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini açıklayan Güler, ittifakın kurumsal yapısı ile stratejik iş birliği esaslarının görüşüldüğünü belirtti.

Kolektif Caydırıcılık: Anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını ifade eden Güler, bu adımın ortak güvenliği pekiştireceğini, savunma sanayii iş birliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği ileriye taşıyacağını kaydetti.

Bakan Güler, Pakistan'ın bölge barışına katkı sağlayan diplomatik adımlarını yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pakistan'ın, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sergilediği yoğun gayretleri memnuniyetle müşahede ediyoruz. Görüşmelere ev sahipliği yapması ve samimi diplomatik çabaları uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılanmıştır. Türkiye olarak stratejik ortağımız Pakistan ile yakın istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz."