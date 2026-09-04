KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alınmıştı. Bu gelişmenin ardından bakanlıkta üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026 itibarıyla görevinden alındı. Öztürk'ün yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Murat Saler atandı.

Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ile Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları da 5 Eylül itibarıyla görevden alındı. Bu iki göreve ise henüz yeni atama yapılmadı.

Görevden alma ve atama kararnamelerinde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın imzaları yer aldı.