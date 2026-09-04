Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tamamen otonom Cybercab, ABD’nin Texas eyaletindeki Austin kentinde yolcu taşımaya başladı. Direksiyon ve pedalları bulunmayan iki kişilik elektrikli araç, Tesla’nın Robotaxi uygulaması üzerinden hizmet veriyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, sürücüsüz ulaşım hedefinde önemli bir eşiği daha geçti. Şirketin robotaksi hizmeti için özel olarak geliştirdiği Cybercab, ilk kez gerçek yolcularla Austin sokaklarında hizmet vermeye başladı.

İlk etapta sınırlı sayıda araçla başlayan uygulama, Tesla’nın sürücüsüz ulaşım vizyonunun en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

AUSTIN’DE 45 CYBERCAB GÖREVDE

Tesla’nın Texas’taki robotaksi filosunda yaklaşık 45 Cybercab bulunduğu belirtiliyor. Filonun büyük bölümünü ise Model Y tabanlı araçlar oluşturuyor.

Tesla’nın önümüzdeki dönemde Cybercab üretimini artırarak robotaksi hizmetini farklı kentlere de yaymayı planladığı belirtiliyor.

DİREKSİYON DA YOK, PEDAL DA

Cybercab’i diğer Tesla modellerinden ve geleneksel otomobillerden ayıran en dikkat çekici özellik ise araçta direksiyon ve pedalların bulunmaması.

Tamamen otonom sürüş için tasarlanan iki kişilik araç, Tesla Robotaxi uygulaması üzerinden çağrılıyor. Yolcuların araç kapılarını açması gibi bazı işlemler de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Tesla, otonom sürüş sisteminde ağırlıklı olarak kamera tabanlı teknolojiden yararlanıyor. Ancak manuel sürüş kontrollerinin tamamen kaldırılması, aracın ABD’deki yasal ve güvenlik gereklilikleri açısından da yakından incelenmesine neden oluyor.

48 KWh BATARYA, 219 BEYGİR GÜÇ

EPA belgelerinde yer alan teknik verilere göre Cybercab, yaklaşık 48 kWh batarya ve 163 kW (219 beygir) gücünde elektrik motoruyla geliyor.

Önden çekişli olarak tasarlanan aracın ağırlığının yaklaşık 1.412 kilogram olduğu belirtiliyor.

Tesla, Cybercab’i özellikle yoğun robotaksi operasyonlarına uygun olacak şekilde geliştirirken enerji verimliliği ve üretim maliyetlerini de ön planda tutuyor.

TESLA’DAN YENİ ÜRETİM MODELİ

Cybercab’in üretiminde Tesla’nın “Unboxed Process” adını verdiği yeni üretim yönteminin kullanılması hedefleniyor.

Sistemle aracın bazı şasi bölümleri büyük alüminyum döküm makineleriyle tek parça halinde üretilirken, batarya ve farklı bölümlerin ayrı istasyonlarda hazırlanarak son aşamada birleştirilmesi planlanıyor.

Tesla bu yöntemle hem üretim süresini kısaltmayı hem de maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

ROBOTAKSİ UYGULAMASI DA YENİLENİYOR

Tesla’nın Robotaxi uygulamasının yeni sürümünde Cybercab’e yönelik çeşitli özellikler de ortaya çıktı.

UWB teknolojisi sayesinde yolcunun araca yaklaşmasıyla kapıların otomatik olarak açılması planlanırken, sistem kapının açılacağı alanda engel tespit ederse işlemi durdurabilecek.

Bunun yanı sıra kullanıcıların medya tercihleri ve kabin içi aydınlatma ayarlarının Cybercab’e aktarılması, Tesla’nın Grok entegrasyonunun araçta kullanılması ve yolculuk sonrasında kabinde unutulan eşyaların tespit edilmesine yönelik yazılım özellikleri üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.

HEDEF 30 BİN DOLARIN ALTINDA FİYAT

Tesla’nın Cybercab için uzun vadede 30 bin doların altında bir fiyat hedeflediği biliniyor.

Şirket, Cybercab’i yalnızca bireysel otomobil satışı olarak değil, gelecekte genişletmeyi planladığı otonom ulaşım ve robotaksi ağının temel araçlarından biri olarak konumlandırıyor.

Austin’de başlayan sınırlı sayıdaki ilk seferler, Tesla’nın yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz ulaşım teknolojisinin gerçek hayatla buluşması açısından kritik bir test niteliğinde.

Direksiyonsuz ve pedalsız araçların günlük yaşamın parçası olup olmayacağı ise Austin’de başlayan bu yeni dönemin başarısına bağlı olacak.