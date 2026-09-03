Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticilerinin, Fidol Okulları’nın sahibi Faik Birgül tarafından tehdit edildiklerini kamuoyuna duyurmasının ardından, söz konusu açıklamayı haberleştiren muhabirimiz Melisa Sapaz da tehdit edilmişti. Sendika yöneticilerine yönelik tehdit iddialarını haberleştiren Sapaz’a, haberin yayımlanmasının ardından Faik Birgül tarafından “teşhir edileceksin” denilerek tehdit savrulmuştu.

Bu tehdidin ardından bir süre sonra X platformunda açılan sahte bir hesap üzerinden muhabirimiz Melisa Sapaz’ın adı ve fotoğrafı kullanılarak hedef gösterildiği görüldü. Söz konusu hesabın yalnızca Sapaz’ı hedef alan paylaşımlarda bulunmadığı, aynı zamanda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticilerine yönelik karalayıcı içerikler yayımladığı da tespit edildi.

Hesabın paylaşımlarında Faik Birgül’den “mağdur” olarak söz edilmesi de dikkat çekti. Söz konusu hesabın Birgül ile bağlantısına ilişkin iddialar ise ayrıca araştırılıyor.

Öte yandan Faik Birgül’ün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlarda, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın yasa dışı bir yapı olduğu yönünde iddialara yer verildi. Sendika yetkilileri ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sendikalarının resmi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Sendika yetkilileri, kendilerine yönelik tehditler ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğini belirttikleri saldırılar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yetkililer ayrıca sendikanın üye sayısının, her altı ayda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan işçi sendikaları üyelik istatistiklerinde yer aldığını ve bu bilgilerin Bakanlığın internet sitesinde resmi olarak görülebileceğini belirtti.

Yaşanan süreçte muhabirimiz Melisa Sapaz’ın da gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilmeye çalışıldığı değerlendiriliyor. Gazetecilerin kamu yararını ilgilendiren açıklamaları haberleştirmesi, tehdit veya hedef göstermeyle karşılaşmaları pahasına engellenmemelidir.

Bir gazetecinin, haber yaptığı kişi veya kurum tarafından hedef gösterilmesi; yalnızca gazetecinin kişisel güvenliği açısından değil, basın özgürlüğü açısından da ciddi bir sorun oluşturmaktadır.

Muhabirimiz Melisa Sapaz’ın hazırladığı haberde ismi geçen şahıs hiçbir şekilde tacizle suçlanmamıştır. Haberde, sendika tarafından dile getirilen iddialar gazetecilik ilkeleri doğrultusunda ve açıkça “iddia” olarak kamuoyuna aktarılmıştır.

Konuya ilişkin hukuki süreç ve yapılan suç duyurularının sonuçları takip edilecektir.

DİPNOT;

Sendikamız ve muhabirimiz hakkında hazırlanan videonun tamamını kamuoyuyla paylaşmak yerine, yalnızca muhabirimiz Melisa Sapaz’a yönelik ifadelerin yer aldığı bölümü, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Videonun tamamının yeniden dolaşıma sokulmasını ve yayılmasını teşvik etmemek adına, yalnızca konuyla doğrudan ilgili kısmın paylaşılması uygun görülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.