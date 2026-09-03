Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yılbaşından bu yana temel mal ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarına karşın asgari ücretin aynı seviyede kalmasının milyonlarca vatandaşın alım gücünü doğrudan etkilediğini belirten Ekonomist Emre Şirin, gazetemiz SONSÖZ'e konuşarak, ekonomik politikaların yükünün büyük ölçüde sabit gelirli kesimlerin üzerine bırakıldığını ifade etti.

Şirin, “Ekonomik hataların tüm bedelini asgari ücretli ve tüm emekçi kesim, beraberinde emekliler ödüyor. Bedel onların sırtına yüklenmiş durumda” dedi. Ekonomik tablonun artık yalnızca çalışanları ve emeklileri değil, reel sektörü de doğrudan etkilediğini belirten Şirin, son dönemde iş dünyasından yükselen eleştirilerin de arttığına dikkat çekti.

Ancak Şirin, reel sektör temsilcilerinin tepkilerinin tamamının aynı ölçüde samimi olmadığını savunarak, bazı kesimlerin kendi ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla ses yükselttiğini ifade etti. Şirin, geçmiş dönemde düşük faiz ve kredi imkanlarından yararlanan kesimlerin bulunduğunu belirterek, “Sıkıntılar bugüne bir günde gelmedi. Sürecin bir bölümünde para kazandılar. Ancak artık gemi karaya oturdu. Önce emekçiyi, emekliyi, esnafı öğüten sistem reel sektörü de vurmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

“ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAMI KARŞILAMALI”

Türkiye’de asgari ücretin yalnızca temel gıda ihtiyacını karşılayan bir ücret olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Şirin, asgari ücretin insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını mümkün kılması gerektiğini söyledi. Şirin, “Asgari ücret ne demektir? Sadece karnı doyurmaktan ibaret değildir. İçinde barınma var, sosyal hayat var. Birçok parametreyi asgari düzeyde karşılayabilecek, en azından insan onuruna yaraşır bir yaşamı asgari standartlarda sürdürebilecek bir ücret demektir” ifadelerini kullandı.

Açlık sınırının 37-38 bin lira seviyelerine yaklaşmasına karşın asgari ücretin bunun altında kalmasının kabul edilemeyeceğini belirten Şirin, “Asgari ücret açlık sınırının bile altındaysa, bundan insan onuruna yaraşır bir ücret olarak söz edebilir miyiz? Diyemeyiz. Karnını doyuracak seviyede bile değil asgari ücret. Bu kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

“MAAŞA ZAM YAPMAK TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL”

Asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak artışların tek başına ekonomik sorunu çözemeyeceğini belirten Şirin, enflasyonun kalıcı biçimde kontrol altına alınmadığı bir ortamda ücret artışlarının kısa sürede eriyeceğini savundu. Şirin, “Asgari ücretliye veya emekliye ne kadar zam yaparsanız yapın, nihayetinde alım gücü olmadığı sürece aynı çarkın içinde kısır döngüye devam edecek. Enflasyon problemini çözmeden, siz kâğıt üzerinde artışlar yaptıkça ve gerçek enflasyon artışlardan yüksek oldukça alım gücü düşecektir” dedi.

Geçmiş yıllarda asgari ücrette yaşanan nominal artışlara rağmen vatandaşın bugün daha güçlü bir alım gücüne sahip olmadığını belirten Şirin, asıl ölçünün maaşın rakamsal büyüklüğü değil, o maaşla alınabilen mal ve hizmet miktarı olduğunu vurguladı.

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