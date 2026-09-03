Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası bekleniyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8,24 TL zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşması beklenirken, İstanbul’da da fiyatların önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor.

Yeni zam, özellikle araç sahiplerinin yakıt maliyetini ciddi şekilde artıracak. 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti yaklaşık 412 TL daha yükselecek.

Motorin fiyatındaki artışın, taşımacılık maliyetleri başta olmak üzere birçok üründe yeni fiyat artışlarını da beraberinde getirmesi bekleniyor.