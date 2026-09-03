Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı.
ENAG verilerine göre yıllık enflasyon ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.
Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yükselişini sürdürürken, yıllık enflasyon yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.
ENAG'ın açıkladığı verilere göre:
- Aylık enflasyon: Yüzde 2,24
- Yıllık enflasyon: Yüzde 49,03
Muhabir: Melisa Sapaz