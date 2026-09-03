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ENAG'ın açıkladığı verilere göre:

ENAG verilerine göre yıllık enflasyon ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı.

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