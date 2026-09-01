Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve Ankaralı çiftçilerin üretimini artırmak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor. Fide ve tohumdan gübre ve mazot desteğine kadar farklı alanlarda üreticinin yanında olan ABB, bu yıl da yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumu desteği sağladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen destek programı kapsamında Balâ’dan Çubuk’a, Ayaş’tan Şereflikoçhisar’a, Polatlı’dan Nallıhan’a kadar Ankara’nın 25 ilçesinin tamamında 4 bin 762 çiftçiye toplam 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Ayaş’ta hasat başladı

Şubat ayında tohumlarını toprakla buluşturan üreticiler için beklenen hasat dönemi geldi. Ayaş Ortabereket Mahallesi'ndeki çiftçiler, yetiştirdikleri nohutların hasadına başladı.

Tarlalarda yürütülen hasat çalışmalarıyla birlikte ABB'nin üretim sezonunun başında sağladığı tohum desteğinin ürün olarak karşılığı da ortaya çıkmaya başladı.

Üreticiye destek, Ankara’da üretime katkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlanan desteklerle üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Başkent'in farklı ilçelerinde üreticiler tarafından toprakla buluşturulan sertifikalı nohut tohumlarının hasadıyla birlikte, Ankara'nın tarımsal üretiminde yeni sezonun ürünleri de tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna başladı.