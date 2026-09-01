Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal ve kültürel hayata daha fazla katılım sağlamaları amacıyla düzenlediği kültür gezilerinde sezonun son seferini gerçekleştirdi.

27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterilirken, ilçede yaşayan ev hanımları farklı şehirleri ziyaret ederek Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

Beş şehirde kültür turu

Gezi programı kapsamında kadınlar İstanbul, Bursa, Konya, Nevşehir ve Safranbolu'yu ziyaret etti. Katılımcılar, kentlerin tarihi mekanlarını ve kültürel değerlerini görme fırsatı bulurken, düzenlenen geziler sayesinde keyifli vakit geçirdi.

Başkan Çetin: Kadınlarımız için yeni projeler sürdüreceğiz

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel çalışmaların önemine dikkat çekerek, ilçede vatandaşların hayatına dokunan projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Çetin, geleneksel kültür gezilerinin kadınların farklı şehirleri görmelerine ve tarihi-kültürel mirası yakından tanımalarına katkı sağladığını ifade ederek, “İnşallah önümüzdeki dönemde de kadınlarımız için birbirinden güzel etkinlik ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gezilere katılan ev hanımları da organizasyonlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Pursaklar Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını desteklemek amacıyla kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.