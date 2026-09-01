Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Kanunun ilgili maddesi kapsamında şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların özel okullarda ücretsiz eğitim alabilmesi için başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yüzde 99,8'i yerleşti

Ücretsiz eğitim için tercih yapan öğrencilerin yüzde 99,8'i tercihlerinden herhangi birine yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin;

Yüzde 82'si ilk tercihine,

Yüzde 97'si ilk üç tercihinden birine,

Yüzde 99,8'i ise tercihlerinden en az birine yerleşti.

Kayıt için son tarih 7 Eylül

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanabilmeleri için 7 Eylül'e kadar yerleştirildikleri özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında bu öğrenciler, servis ücreti dışında olmak üzere öğrenimleri boyunca özel okulların sunduğu yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programları ile benzeri hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Okul kayıt yapmazsa soruşturma başlatılacak

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda öğrencinin yerleştirildiği okul tarafından herhangi bir gerekçeyle kaydının yapılmaması halinde ilgili özel öğretim kurumu hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.

Bu işlemlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Boş kontenjanlar 8 Eylül'de açıklanacak

Yerleştirmelerin ardından özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Boş kalan kontenjanlara yönelik ücretsiz yerleştirme işlemleri ise ilgili özel okullar tarafından gerçekleştirilecek.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçlarına MEB'in e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabilecek.