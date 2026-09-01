İsviçre’de büyüyen, ABD’de akademik kariyer yapan Sencer Solakoğlu, 2008 yılında aldığı kararla Türkiye’ye dönerek çiftçiliğe başladı. Bugün kurduğu Feyz Çiftliği, binlerce hayvanı ve 6 bin dönümlük tarım arazisiyle dikkat çeken bir üretim modeline dönüştü. 11 yaşında İsviçre’ye giden, ABD’de Davranış Bilimleri alanında akademik kariyer yapan ve birden fazla yabancı dili iyi seviyede konuşan Sencer Solakoğlu, 2008 yılında alışılmışın dışında bir karar alarak Türkiye’ye dönüp çiftçilik yapmaya başladı.

Solakoğlu, ülkesine dönmesinin ardından Feyz Çiftliği’ni kurarak tarımsal üretime yöneldi. Bugün çiftlikte yaklaşık 6 bin dönüm arazide üretim yapılırken, 2 bin başlık süt çiftliği faaliyet gösteriyor.

İnek başına günlük 40 litre süt

Feyz Çiftliği'nde inek başına günlük ortalama 40 litre süt verimine ulaşılması, işletmenin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Çiftlikte yalnızca hayvancılık değil, yem üretimi de büyük ölçüde kendi bünyesinde gerçekleştiriliyor. Tarlalarda yetiştirilen ürünler hayvanların yem ihtiyacında kullanılırken, hayvan gübresi de yeniden tarım arazilerinde değerlendiriliyor. Böylece üretim sürecinde tarla, hayvan ve gübre arasında döngüsel bir sistem oluşturuluyor.

Solakoğlu, ahır ve sağım sistemlerinden üretim süreçlerine kadar çiftliğin birçok aşamasında bizzat görev alırken, çalışanların eğitimine de önem veriyor.

Yabancı heyetler çiftliği inceliyor

Bilimsel ve akademik çalışmaları yakından takip eden Solakoğlu, yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini üretim süreçlerine uyarlamaya çalışıyor. Bu yaklaşım, Feyz Çiftliği'ni yalnızca Türkiye'de değil, yurtdışında da dikkat çeken işletmelerden biri haline getiriyor. Çiftliği zaman zaman yabancı çiftçiler ve çeşitli heyetler ziyaret ederek üretim modelini inceliyor.

Solakoğlu'nun hikâyesi, yurtdışında eğitim ve kariyer imkânı bulmasına rağmen Türkiye'ye dönerek tarıma yatırım yapması nedeniyle özellikle gençler açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

Akademik kariyerden tarıma uzanan bu yolculuk, “başarı için yurt dışına gitmek değil, elde edilen bilgi ve deneyimi ülkeye taşımak” fikrinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.