Gordion Vakfı tarafından organize edilen festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi’nin katkılarıyla seyirciyle buluşacak. Etkinlikler Ankara merkez, Polatlı ve antik kent Gordion’da eş zamanlı olarak yürütülecek.

Unutulmuş Uygarlıklar ve Antik Kentler Ekran Başında

Festival seçkisinde yer alan 12 yapıt, izleyicileri kazı alanlarından insanlığın ortak mirası olan antik yerleşimlere kadar geniş bir coğrafi yolculuğa çıkaracak. Sinemanın gücüyle anlatılan hikâyeler, geçmiş uygarlıkların izini sürerken tarihi değerlerin korunması ve geleceğe aktarılması konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sinemaseverler Yönetmenlerle Bir Araya Gelecek

Gordion Arkeofilm Festivali, yalnızca gösterimlerle sınırlı kalmayacak. Her gösterimin ardından düzenlenecek özel oturumlarda, filmlerin yönetmenleri seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Katılımcılar, belgesel ve filmlerin mutfağını, çekim süreçlerinde yaşananları ve arka plandaki tarihi araştırmaları doğrudan eserin yaratıcılarından dinleme şansı yakalayacak.