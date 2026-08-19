CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sarı, toplantıda ekonomi gündeminin yanı sıra dış politika ve iç politikaya ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarı, CHP'nin belediyenin partide kalması için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

MENDERES BELEDİYESİ'NDE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

Menderes Belediyesi'ndeki sürecin yaklaşık bir haftadır CHP'nin gündeminde olduğunu belirten Sarı, CHP'den ayrılan belediye meclis üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sarı, seçilmiş belediye başkanının hangi partiden seçildiyse belediyenin de o partide kalması gerektiğini savunduklarını belirterek, CHP'nin başkan vekili adayının desteklenmesi konusunda uzlaşma aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Menderes Belediye Meclisi'nde CHP'nin 5, Yeni Parti'nin 10, Cumhur İttifakı'nın 12 ve bağımsızların 2 üyesinin bulunduğunu aktaran Sarı, ilk iki turda CHP'nin kendi adayını çıkardığını belirtti.

Son turda ise belediyenin AKP'ye geçmesini engellemek amacıyla Yeni Parti'nin adayının desteklenmesi yönünde talimat verdiklerini açıklayan Sarı, buna rağmen seçimi AKP adayının kazandığını söyledi.

"CHP'Lİ HİÇBİR ÜYE AKP ADAYINA OY VERMEDİ"

Sarı, AKP adayının aldığı 15 oyun içerisinde CHP'li meclis üyelerinin bulunmadığını savundu.

CHP'nin 5 belediye meclis üyesinden 4'ünün Yeni Parti adayına oy verdiğini, bir üyenin ise geçersiz oy kullandığını belirten Sarı, söz konusu üyenin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini ve istifa ettiğini ifade etti.

Yeni Parti'den de iki meclis üyesinin istifa ettiğini aktaran Sarı, AKP adayının aldığı 15 oyun 2'sinin Yeni Parti'den ayrılan üyelerin oyları olduğunu söyledi.

"MENDERES SEÇİMLERİNE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Seçim günü CHP teşkilatının Menderes'te bulunduğunu belirten Sarı, belediyeyi yeniden kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan vekilliği seçiminde turlar arasında belediye meclisinde kavga çıktığını ve olayın AKP ile Yeni Parti üyeleri arasında yaşandığını ifade eden Sarı, seçime ara verilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.

Sarı, "Biz bugün itibariyle Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz. Biz belediyemizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE İL BAŞKANLIKLARI İÇİN YENİ GÖREVLENDİRMELER

Müslim Sarı, CHP'nin kongre süreçlerine ilişkin hazırlıklarının da sürdüğünü açıkladı.

Bartın ve Afyonkarahisar'da il başkanlığı görevleri için yeni görevlendirmeler yapıldığını belirten Sarı, Bartın'da Yonca Alemdar'ın, Afyonkarahisar'da ise Sabri Sıtkı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Sarı, önümüzdeki hafta CHP'nin yeni dönem yol haritasını belirlemek amacıyla istişare süreci yürütüleceğini ifade etti. Bu kapsamda 25 Ağustos'ta il başkanları toplantısı yapılacağını belirten Sarı, ertesi gün MYK ve parti toplantılarının gerçekleştirileceğini ve önümüzdeki döneme ilişkin kararların alınacağını söyledi.