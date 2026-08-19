Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, iki iddialı dizi yarın yeniden sete çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan AyNa Yapım imzalı “Uzak Şehir” ile Star TV’nin sevilen dizisi “Sevdiğim Sensin”, yeni bölümleri için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

UZAK ŞEHİR ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK

Yeni afişi hazırlanan “Uzak Şehir”, 3. sezonun 64. bölüm çekimlerine yarın İstanbul'da başlayacak. İstanbul'da iki gün sürecek çekimlerin ardından dizi ekibinin yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yapım ekibi, İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından Budapeşte'ye uçacak. Dizinin yeni sezonunda çekilecek sahneler ve hikâyenin nasıl ilerleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

SEVDİĞİM SENSİN ROMANTİK SAHNEYLE SEZONU AÇIYOR

Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği “Sevdiğim Sensin” dizisinin ise 16. bölüm çekimleri yarın İstanbul'da başlayacak.

Dizinin ikinci sezonu için yeni bir afiş çekimi planlanmazken, sezonun ilk çekim sahnesinin başrol karakterleri Erkan ve Dicle'nin köprüde yaşadığı romantik anlar olacağı öğrenildi.

Aytaç Şaşmaz'ın Erkan karakterine, Helin Kandemir'in ise Dicle karakterine hayat verdiği dizi, yeni sezonda izleyicisini romantik ve heyecan dolu gelişmelerle buluşturmaya hazırlanıyor.