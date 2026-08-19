Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın hedefleri, kadro yapılanması ve rakip analizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediklerini ifade eden Tekke, Ferencvaros karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi.

"AVANTAJLI BİR SKORLA DEPLASMANA GİTMEK İSTİYORUZ"

Fatih Tekke, Avrupa Ligi'nin kendileri için önemli bir hedef olduğunu belirterek, rakiplerine saygı duyduklarını dile getirdi. Tekke, taraftarlarının desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir sonuç almak istediklerini ifade etti.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı arzuladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, Ferencvaros'un kaliteli ve saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ancak bordo-mavililerin sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edeceğini kaydetti.

"3 KULVARDA YARIŞACAĞIZ"

Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç farklı kulvarda mücadele edeceklerini belirten Tekke, kadro planlamasının bu doğrultuda yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Takımın geçen sezona göre daha iyi bir durumda olduğunu ifade eden Tekke, yeni transferler Arseniy, Tim ve Muçi'nin yanı sıra kadroya katılabilecek yeni isimlerle birlikte daha geniş bir oyuncu grubuna sahip olacaklarını söyledi.

Tekke, takımın oyun ritmini tam anlamıyla yakalaması için zamana ihtiyaç duyduğunu da belirterek, özellikle ilk 4-5 maçlık süreçte oyuncu rotasyonunun önem taşıyacağını dile getirdi.

"TRABZONSPOR'UN DAHA İYİ OLABİLMESİ İÇİN BURADAYIZ"

Oyun ve takım performansına yönelik eleştirileri de değerlendiren Fatih Tekke, teknik heyet olarak Trabzonspor'un başarısı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eleştirilerin teknik direktörlük mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Tekke, kendisi ve ekibinin bordo-mavili kulübün daha iyi bir seviyeye ulaşması için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

"AVRUPA'DA HER MAÇ ZORDUR"

Ferencvaros'un kadro değeri ve rakibin oyuncularına özel önlem alınıp alınmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Tekke, Avrupa kupalarında her karşılaşmanın zor olduğunu vurguladı.

Takımların piyasa değerlerinin sahadaki kaliteyi doğrudan yansıtmadığını belirten Tekke, Ferencvaros'un takım olma ve oyun oynama alışkanlığı yüksek, kaliteli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Macaristan temsilcisinin Avrupa kupalarında mücadele etme konusunda yüksek motivasyona sahip olacağını ifade eden Fatih Tekke, Trabzonspor'un da sahada rakibinden daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Ferencvaros'un özellikle orta saha ve savunma hattında etkili oyunculara sahip olduğunu kaydeden Tekke, rakiplerine saygı duyduklarını ancak Trabzonspor olarak kendi oyunlarını ve en yüksek performanslarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Bordo-mavili teknik adam, taraftarın desteğiyle Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçına daha rahat gitmeyi ve taraftarlarını mutlu etmeyi hedeflediklerini ifade etti.