Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın ormanlık alanda çıktı

Yangın, Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.