Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan ihlalli geçişlere ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlara yönelik avukatlık ve icra uygulamalarının yeniden düzenleneceği açıklandı.

Yeni düzenleme kapsamında, mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar söz konusu tahsilatlara ilişkin icra takibi uygulanmayacak.

HGS'de icra takiplerine düzenleme geliyor

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'de, ihlalli geçişler nedeniyle ortaya çıkan tahsilat süreçleri yeniden ele alınıyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, özel otoyol işletmecilerinin süreyi aşan tahsilatlarda başvurduğu avukatlık ve icra uygulamaları için yeni bir hukuki çerçeve oluşturulacak.

Düzenlemeyle birlikte ihlalli geçişlerden kaynaklanan tahsilat süreçlerinin yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.

Mevzuat tamamlanana kadar icra takibi uygulanmayacak

Açıklamanın en dikkat çeken başlığı ise icra takiplerine ilişkin alınan karar oldu.

Bakan Uraloğlu, mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlarına yönelik icra takibi uygulanmayacağını bildirdi.

Kararın, HGS ihlalli geçişleri nedeniyle hukuki tahsilat süreciyle karşı karşıya kalan araç sahipleri açısından önem taşıması bekleniyor.

HGS borçları tamamen silindi mi?

Açıklanan karar, HGS üzerinden oluşan ihlalli geçiş borçlarının tamamen silindiği anlamına gelmiyor.

Düzenleme, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlarına ilişkin avukatlık ve icra uygulamalarını kapsıyor. Borçların silinmesine veya mevcut cezaların iptaline ilişkin herhangi bir karar açıklanmadı.

Yeni uygulamanın ayrıntılarının, mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

HGS'de ödeme ve bilgilendirme sistemi de değişecek

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında, icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'ünü oluşturduğu belirtildi. Alınan kararlar doğrultusunda otomatik ödeme yöntemlerinin teşvik edilmesi, hatalı geçişlere ilişkin bilgilendirmelerin iyileştirilmesi ve kişisel verilerin korunması kurallarına uygun yeni ödeme kanallarının oluşturulması da planlanıyor.