Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katındaki dairede saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadakileri dışarı çıkmaları için uyarırken, ihbar ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Alevlerin sardığı dairede ise hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.