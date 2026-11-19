İçişleri Bakanlığı, Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen ve kırmızı bültenle aranan 2 kişinin İstanbul'a getirildiğini duyurdu. İade edilenler arasında 60 farklı suç eylemiyle bağlantılı olduğu belirtilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) başkanlıkları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki kişinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı.

60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı Emre Yalvan Türkiye'ye iade edildi

Bakanlık açıklamasında, yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi olduğu belirtilen Emre Yalvan'ın 60 farklı suç eylemiyle bağlantılı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yalvan'ın, “birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma” suçundan kırmızı bültenle, 11 ayrı suçtan ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.

Murat Saydam da Bulgaristan'dan getirildi

Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret suçlarından kırmızı bültenle aranan Murat Saydam da Türkiye'ye iade edildi.

Bakanlık, Emre Yalvan ve Murat Saydam'ın akşam saatlerinde İstanbul'a getirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi: “Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi bulacağız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası işbirliği ve diplomatik girişimlerle yurt dışına kaçan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bulgaristan ile yürütülen temasların suçluların iadesinde somut sonuçlar verdiğini ifade eden Çiftçi, kırmızı bültenle aranan iki kişinin Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

Çiftçi, açıklamasında, “Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin, mücadelemiz sınırda bitmez. Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, süreçteki işbirlikleri dolayısıyla Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'e ve Bulgaristan makamlarına teşekkür etti. Çiftçi ayrıca operasyon ve iade sürecinde görev alan Türk polisi ile Adalet Bakanlığı personeline de teşekkürlerini iletti.