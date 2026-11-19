Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 830 gram skunk, metamfetamin emdirildiği değerlendirilen 110 × 45 santimetre boyutlarında beyaz bir bez parçası ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bir şüpheliye adli kontrol

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.