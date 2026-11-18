Fon mağdurları, paralarını geri alabilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Ara ödemelerin yapıldığına ilişkin açıklamalar kamuoyuna yansırken, çok sayıda yatırımcı parasına hâlâ ulaşamadığını belirterek tepkisini dile getiriyor.

Fonlarda birikimleri bulunan vatandaşlar, hesaplarında bekleyen paralarını alamadıklarını ve ödeme sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade ediyor.

“5 fonum var, 1 milyon TL ödeme alamadım”

Fon mağdurlarından bir yatırımcı, 1 milyon TL ara ödeme yapıldığı yönündeki açıklamalara itiraz ederek beş ayrı fonu bulunmasına rağmen ödeme alamadığını söyledi.

Yatırımcı, “1 milyon ara ödemeler yapıldı diyorlar. Ben tekrar söylüyorum, 5 fonum var. Ne para piyasası ne serbest fonlarıma 1 milyon ödeme almadım” ifadelerini kullandı.

Fon mağdurları yarın SPK önünde toplanacak

Paralarına ulaşamadıklarını belirten fon mağdurları, seslerini duyurmak için yarın eylem yapacak. Yatırımcılar, 19 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde bir araya gelecek.

Mağdurlar, birikimlerine erişebilmek ve yaşadıkları belirsizliğe çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla yetkililere çağrıda bulunacak.