Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice ilçesi Gümüşler-Samedeli mevkisinde meydana geldi. Salih Orhan'ın kontrolünü yitirdiği 10 AKV 575 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Orhan ile yanındaki kayınvalidesi Şerife İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki oğlu Talha Orhan ise ağır yaralandı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talha Orhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.