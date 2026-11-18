Türk futbolunun Avrupa'daki önemli temsilcileri Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Ödülleri'nde “Yılın Yükselen Oyuncusu” ödülüne aday gösterildi. İki milli futbolcu, dünyanın farklı liglerinde forma giyen genç yıldızlarla aynı kategoride yarışacak. Ödüller, 28 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Avrupa futbolunda kariyerlerini sürdüren milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, uluslararası futbol organizasyonlarından Globe Soccer Ödülleri'nde adaylar arasında yer aldı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek organizasyonda iki genç futbolcu, “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisinde ödül kazanmak için mücadele edecek.

Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı kategoride yarışacak

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil eden isimler arasında bulunuyor.

İki milli futbolcu, “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisinde dünyanın farklı kulüplerinde forma giyen genç yeteneklerle yarışacak.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, önceki sezonlarda da aynı ödüle aday gösterilmişti.

Yılın Yükselen Oyuncusu adayları kimler?

2026 Globe Soccer Ödülleri'nde “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yanı sıra birçok genç futbolcu aday listesinde yer alıyor.

Açıklanan adaylar arasında şu isimler bulunuyor:

Arda Güler

Kenan Yıldız

Cubarsi

Diomande

Endrick

Espi

Froholdt

Karl

Kouropi

Lewis-Skelly

Manzambi

Nusa

O'Reilly

Milli futbolcuların aynı kategoride aday gösterilmesi, Türk futbolseverler açısından organizasyonun dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Globe Soccer Ödülleri 2026 ne zaman düzenlenecek?

Globe Soccer Ödülleri'nin 17'nci organizasyonu, 28 Aralık 2026 tarihinde Dubai'de gerçekleştirilecek.

Futbol dünyasından oyuncuların, teknik direktörlerin, kulüplerin ve yöneticilerin değerlendirileceği organizasyonda toplam 14 kategoride ödül verilecek.

Globe Soccer Ödülleri halk oylaması ne zaman bitiyor?

2026 Globe Soccer Ödülleri için başlatılan halk oylaması 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Futbolseverler, organizasyonun resmi oylama platformu üzerinden adaylar için oy kullanabilecek.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisi de futbolseverlerin yakından takip ettiği kategoriler arasında bulunuyor.

Globe Soccer Ödülleri hangi kategorilerde verilecek?

2026 Globe Soccer Ödülleri kapsamında toplam 14 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Organizasyonda ödül verilecek kategoriler şöyle:

Yılın En İyi Erkek Futbolcusu

Yılın En İyi Kadın Futbolcusu

Yılın En İyi Erkek Futbol Takımı

Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı

Yılın En İyi Teknik Direktörü

Yılın En İyi Forveti

Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu

Yılın En İyi Defans Oyuncusu

Yılın En İyi Kalecisi

Yılın Yükselen Oyuncusu

Orta Doğu'nun En İyi Futbolcusu

Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü

Yılın En İyi Sportif Direktörü

Yılın En İyi Futbolcu Menajeri

Gözler 28 Aralık'taki ödül töreninde

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın aday gösterildiği 2026 Globe Soccer Ödülleri'nde halk oylamasının tamamlanmasının ardından gözler Dubai'deki törene çevrilecek.

İki milli futbolcunun “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisindeki sonucu, 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek organizasyonda belli olacak.