Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artırmak ve vatandaşların tüketim alışkanlıklarını daha bilinçli şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla yeni bir dijital hizmeti hayata geçirdi.

17 Kasım 2026'da kullanıma sunulduğu duyurulan Verimli Ev uygulaması, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki tüketim bilgilerini analiz ederek evlerde hangi cihazların ne kadar enerji harcadığını ortaya koyuyor.

Bakanlığın açıklamasına göre uygulama, kullanıcıların enerji tüketimlerini takip etmelerine, cihazların faturaya etkisini görmelerine ve tasarruf potansiyellerini değerlendirmelerine olanak sağlıyor.

Verimli Ev uygulaması nedir, ne işe yarar?

Verimli Ev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen bir enerji verimliliği uygulaması olarak hizmet veriyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar, evlerinde kullandıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve kombi gibi cihazların enerji tüketimini analiz edebiliyor.

Sisteme girilen bilgiler doğrultusunda her cihazın toplam tüketimdeki payı hesaplanırken, enerji maliyetleri ve karbon emisyonuna ilişkin tahmini veriler de kullanıcılarla paylaşılıyor.

Böylece vatandaşlar, hangi cihazların daha fazla enerji tükettiğini öğrenerek kullanım alışkanlıklarını buna göre düzenleyebiliyor.

Verimli Ev uygulaması nasıl indirilir?

Verimli Ev uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu.

Android kullanıcıları, Google Play Store üzerinden “Verimli Ev” araması yaparak uygulamayı telefonlarına veya tabletlerine indirebiliyor.

iPhone ve iPad kullanıcıları ise App Store üzerinden uygulamaya ulaşabiliyor.

Uygulamanın resmi geliştiricisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak belirtiliyor. Kullanıcıların güvenlik açısından uygulamayı resmi mağazalardan indirmesi öneriliyor.

Verimli Ev uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Bakanlığın açıklamasına göre Verimli Ev uygulamasında iki farklı giriş seçeneği bulunuyor.

Kullanıcılar, e-posta adresleriyle yeni bir hesap oluşturarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak sisteme erişebiliyor.

Giriş işleminin ardından oluşturulan kullanıcı profiline elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerinin eklenmesi gerekiyor.

Verimli Ev uygulaması nasıl kullanılır?

Uygulamanın kullanımı, enerji tüketim bilgilerinin sisteme girilmesi ve cihazların tanımlanması üzerine kuruluyor.

Verimli Ev uygulamasının kullanım aşamaları şöyle:

Uygulamayı indirin: Google Play Store veya App Store üzerinden Verimli Ev uygulamasını telefonunuza yükleyin. Hesabınıza giriş yapın: E-posta adresinizle kayıt oluşturun veya e-Devlet üzerinden giriş yapın. Tüketim bilgilerinizi ekleyin: Elektrik ve doğal gaz faturalarınızda yer alan güncel tüketim verilerini sisteme girin. Evdeki cihazları tanımlayın: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve kombi gibi cihazların bilgilerini ekleyin. Kullanım alışkanlıklarınızı belirtin: Cihazların enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgileri sisteme kaydedin. Enerji analizini inceleyin: Hangi cihazın ne kadar enerji tükettiğini ve toplam tüketimdeki payını görüntüleyin. Tasarruf önerilerini değerlendirin: Uygulamanın sunduğu kişiselleştirilmiş önerilerden yararlanarak enerji tüketiminizi azaltmaya yönelik adımlar belirleyin.

Verimli Ev uygulamasını kimler kullanabilir?

Verimli Ev uygulaması, evlerinde veya farklı kullanım alanlarında enerji tüketimini takip etmek isteyen kişilere yönelik geliştirildi.

Uygulamanın Google Play Store'daki resmi açıklamasına göre kullanıcılar, yalnızca yaşadıkları evler için değil, yazlık, iş yeri ve mağaza gibi farklı alanlar için de tüketim profilleri oluşturabiliyor.

Bu kapsamda uygulamadan ev sahipleri, kiracılar, yazlık kullanıcıları ve küçük işletme sahipleri de yararlanabiliyor.

Farklı alanlara ait elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin ayrı profiller üzerinden takip edilebilmesi, kullanıcıların enerji harcamalarını karşılaştırmasına yardımcı oluyor.

Hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiği görülebilecek

Verimli Ev uygulamasının öne çıkan özelliklerinden biri, elektrikli cihazların toplam enerji tüketimindeki payını ayrı ayrı hesaplaması.

Kullanıcıların sisteme girdiği bilgiler üzerinden cihazların tahmini tüketim miktarları ve maliyetleri belirleniyor.

Uygulama ayrıca daha verimli cihaz kullanımının veya günlük alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerin sağlayabileceği olası tasarrufu da hesaplıyor.

Bununla birlikte sonuçlar tahmini verilere dayanıyor. Gerçek tüketim ve tasarruf miktarı; cihaz özelliklerine, kullanım süresine, elektrik tarifesine ve çevresel koşullara göre değişebiliyor.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında tasarruf sağlanabilecek mi?

Verimli Ev uygulaması, doğrudan faturalarda indirim yapan bir sistem olarak değil, enerji tüketimini analiz ederek tasarruf fırsatlarını gösteren dijital bir araç olarak hizmet veriyor.

Örneğin kullanıcılar, enerji tüketimi yüksek cihazlarını belirleyerek kullanım sürelerini azaltmanın veya daha verimli cihazlar tercih etmenin olası etkilerini inceleyebiliyor.

Uygulama, tüketim alışkanlıklarında yapılabilecek değişikliklerin enerji maliyetlerine ve karbon ayak izine etkisini de tahmini olarak hesaplıyor.

Bu sayede vatandaşların enerji tüketimlerini daha bilinçli yönetmeleri ve gereksiz tüketimin önüne geçmeleri hedefleniyor.

Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği evlerimizde başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Verimli Ev uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada enerji verimliliğinin Türkiye'nin uzun vadeli enerji politikalarındaki önemine dikkat çekti.

Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonunun temel unsurlarından birinin enerji verimliliği olduğunu belirterek, enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için üretimin artırılmasının yanı sıra mevcut kaynakların verimli kullanılmasının da gerekli olduğunu vurguladı.

Enerji verimliliğinin günlük yaşamda başladığını ifade eden Bayraktar, aydınlatma, ısınma ve elektrikli cihazların kullanımında atılacak adımların hem aile bütçesine hem de Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, Verimli Ev uygulamasıyla vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerini analiz ederek kişisel tüketim alışkanlıklarına uygun tasarruf yöntemlerini öğrenebileceğini kaydetti.

Verimli Ev ile enerji tüketimi daha bilinçli yönetilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamanın, hanelerde enerji verimliliği bilincini artırması hedefleniyor.

Elektrik ve doğal gaz tüketimini cihaz bazında değerlendiren sistem, kullanıcıların gereksiz enerji kullanımını fark etmelerine ve tasarruf sağlayabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı oluyor.

Uygulamanın sunduğu analiz ve önerilerin, vatandaşların günlük enerji tüketim alışkanlıklarını daha verimli hale getirmelerine katkı sağlaması bekleniyor.