Ankara'nın Keçiören ilçesinde ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan program kapsamında minik izleyiciler, üç farklı tiyatro oyunuyla buluşacak.

Çocukların hem eğlenmesi hem de farklı değerleri keşfetmesi amacıyla hazırlanan oyunlar, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Ara Tatilde Hangi Tiyatro Oyunları Sahnelenecek?

Keçiören Belediyesi'nin programında çocuklara yönelik üç oyun yer alıyor.

Sihirli Madalyon: Dostluk ve paylaşma duygularını eğlenceli bir hikâyeyle anlatacak.

Çizmeli Kedi: Cesaret ve özgüven temalarını çocuklarla buluşturacak.

Kavuklu ile Pişekar Ormanda: Doğa sevgisine dikkat çeken hikâyesiyle minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

Tüm Gösterimler Ücretsiz Olacak

Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen etkinlikler, 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek. Belediye, ara tatil günlerini tiyatroyla değerlendirmek isteyen tüm çocukları ve ailelerini gösterimlere davet etti.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 20-22 Kasım 2026

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Etkinlik: Ücretsiz Ankara Turizmde Dünyaya Açılıyor İçeriği Görüntüle

Oyunlar: Sihirli Madalyon, Çizmeli Kedi, Kavuklu ile Pişekar Ormanda