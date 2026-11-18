Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri arasında düzenlenen Geleneksel Bayat Ekmek Değerlendirme Yarışması, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Gıda israfının önlenmesi, bayat ekmeklerin yeniden değerlendirilmesi ve kadınların mutfaktaki becerilerinin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Altındağlı kadınlar, bayat ekmeklerden hazırladıkları farklı tariflerle hem yaratıcılıklarını hem de mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada birbirinden farklı lezzetler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Bayat ekmekler birbirinden lezzetli yemeklere dönüştü

Yarışmaya katılan kadınlar, geleneksel tarifleri özgün dokunuşlarla yeniden yorumlayarak bayat ekmeklerin farklı şekillerde değerlendirilebileceğini gösterdi.

Çorbalardan köftelere, kebaplardan pastalara kadar birçok farklı tarifin hazırlandığı yarışmada, yemekler hem lezzetleri hem de sunumlarıyla dikkat çekti.

Etkinlik, ekmek israfının önlenmesine yönelik farkındalık oluştururken, kadınların üretkenliğini ve yaratıcılığını da ön plana çıkardı.

Yarışmaya katılan kadınları tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, gıda israfının önlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yarışmanın kazananlarını uzman jüri belirledi

Geleneksel Bayat Ekmek Değerlendirme Yarışması'nda hazırlanan yemekler, alanında deneyimli isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Jüride Guinness rekortmeni Mahmut Dolmacı, eğitmen şef Günsu Küçük, pastacılık şefi Nurcan Özsarı ve eğitmen şef Sevda Özkara yer aldı.

Jüri üyeleri, yarışmacıların hazırladığı yemekleri lezzet ve sunum açısından değerlendirerek dereceye giren Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerini belirledi.

Çorba kategorisinde Şair Baki birinci oldu

Bayat ekmeklerden hazırlanan çorbaların yarıştığı kategoride Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi birincilik elde etti.

Çorba kategorisinin kazananları:

Birinci: Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

İkinci: Ulucanlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Üçüncü: Yıldıztepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Mansiyon: Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Ana yemek kategorisinde birincilik Mevlana'nın

Bayat ekmeklerin ana yemeklere dönüştürüldüğü kategoride yarışmacılar, farklı tariflerle jüri karşısına çıktı.

Ana yemek kategorisinde Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi birinci oldu.

Ana yemek kategorisinin kazananları:

Birinci: Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

İkinci: Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Üçüncü: Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Mansiyon: Feridun Çelik Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Tatlı kategorisinde Hüseyin Gazi zirvede

Yarışmanın tatlı kategorisinde de bayat ekmeklerden hazırlanan özgün tarifler dikkat çekti.

Tatlı kategorisinde Hüseyin Gazi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tatlı kategorisinin kazananları:

Birinci: Hüseyin Gazi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

İkinci: Şair Baki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Üçüncü: Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Mansiyon: Karapürçek 2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi

Altındağ'da gıda israfına karşı farkındalık oluşturuldu

Altındağ'da düzenlenen yarışma, kadınların mutfak becerilerini sergilemelerinin yanı sıra gıda israfına karşı farkındalık oluşturulmasına da katkı sağladı.

Bayat ekmeklerin çöpe atılmak yerine farklı tariflerle yeniden sofralara kazandırılabileceğini gösteren etkinlikte, kadınların emeği ve yaratıcılığı ön plana çıktı.

Yarışma sonunda dereceye giren Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ödüllendirilirken, etkinliğe katılan kadınların hazırladığı yemekler büyük beğeni topladı.