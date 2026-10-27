Ankara’nın tarihi merkezlerinden Ulus’ta bulunan pavyon ve eğlence merkezlerinde yıkım süreci başladı. Çankırı Caddesi’nin arka sokaklarında yürütülen çalışmalar kapsamında, işletme şartlarına uygun olmadığı belirtilen yapılar bir bir yıkılıyor.

Altındağ Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların, bölgenin görünümünü değiştirmesi bekleniyor. Yıkımlarla birlikte Ulus’un tarihi kimliğinin ve kültürel mirasının yeniden ön plana çıkarılması, semtin daha düzenli bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Ulus’ta değişim tartışması

Tarihi yapıları ve geçmişten bu yana taşıdığı kent kültürüyle Ankara’nın önemli noktalarından biri olan Ulus’ta başlatılan yıkım çalışmaları, bölgenin geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

Peki, Ulus’taki pavyon ve eğlence merkezlerinin yıkılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.