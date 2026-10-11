Ankara’da bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi üretimi gerçekleştirildi. Olgunlaşan üzümlerin toplanmasıyla başlayan süreçte, üzüm suyu kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürüldü. Hazırlanan pekmezler, müzenin köy meydanındaki Köy Bakkalı’nda satışa sunuldu.

Üzüm pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Anadolu’nun geleneksel kış hazırlıkları arasında yer alan üzüm pekmezi yapımı, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde bu yıl da sürdürüldü. Köy yaşamına ve geçmişin üretim kültürüne ilişkin uygulamaların sergilendiği müzede gerçekleştirilen üretim süreci, ziyaretçilere pekmezin hazırlanış aşamalarını görme imkânı sağladı.

Pekmez yapımında öncelikle olgunlaşan üzümler toplanarak hazırlandı. Geleneksel yöntemlerle ezilen üzümlerden elde edilen su süzüldükten sonra kazanlarda kaynatıldı. Üzüm suyu, istenen kıvama ulaşıncaya kadar pişirildi. Hazırlanan pekmezler daha sonra kavanozlara doldurularak satışa sunulmak üzere Köy Bakkalı’na yerleştirildi.

Üzüm pekmezi Köy Bakkalı’nda satışa sunuldu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, müzede geleneksel köy yaşamına ait üretim yöntemlerini yaşatmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Tiryaki, Anadolu’da sonbahar aylarında yapılan kış hazırlıklarında üzüm pekmezinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, müzede pekmez yapımının tüm aşamalarının ziyaretçilere gösterildiğini söyledi. Tiryaki, bu çalışmalarla geleneksel üretim yöntemlerinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Ziyaretçiler pekmezi müzeden satın alabilecek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınköy’de hazırlanan üzüm pekmezinin müzenin köy meydanında bulunan Köy Bakkalı’nda satışa sunulduğunu bildirdi. Ziyaretçiler, satışa çıkarılan pekmezleri müze içerisindeki bakkaldan temin edebilecek.