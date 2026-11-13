Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, aile için taziye çadırı kuruldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı.
Acı haberin aileye verilmesinin ardından Pınar ailesinin yaşadığı sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babaevinin önünde taziye çadırı kuruldu.
Mahallede Kur'an-ı Kerim okunurken, aile yakınları, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar Pınar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.