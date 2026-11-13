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Mahallede Kur'an-ı Kerim okunurken, aile yakınları, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar Pınar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, aile için taziye çadırı kuruldu.

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