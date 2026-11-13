Türkiye'de artan üretim maliyetleri nedeniyle son yıllarda üretimlerini Mısır'a taşıyan tekstil firmaları, bu kez rotayı yeniden Türkiye'ye çevirmeye başladı. Mısır'daki ucuz iş gücü avantajına rağmen üretim kalitesi, tedarik zinciri ve teslimat süreçlerinde yaşanan sorunlar, bazı şirketlerin Türkiye'ye dönüş kararında etkili oldu.

Özellikle üretimde ihtiyaç duyulan yardımcı malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar ve kalite standartlarının korunmasındaki güçlükler, Mısır'daki maliyet avantajını gölgede bıraktı. Üretim süreçlerinde yaşanan aksaklıkların siparişlerin zamanında teslim edilmesini de zorlaştırması, firmaları alternatif arayışına yöneltti.

FABRİKALAR VE SİPARİŞLER YENİDEN TÜRKİYE'YE KAYIYOR

Mısır'da üretim yapan bazı Türk tekstil şirketleri, fabrikalarını ve üretim hatlarını yeniden Türkiye'ye taşımaya başladı. Yalnızca fiziksel üretim tesislerinin değil, siparişlerin de Türkiye'ye yönlendirilmesi sektörde yeni bir hareketlilik oluşturdu.

Türkiye'nin deneyimli iş gücü, gelişmiş yan sanayisi ve üretim altyapısı, firmaların dönüş kararlarında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Üretimin yeniden Türkiye'ye kaymasıyla birlikte uzun süredir atıl durumda bulunan kapasitenin değerlendirilmesi ve tekstil sektöründe istihdamın artması bekleniyor.

TEKSTİLCİLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Sektör temsilcileri, Türkiye'ye dönüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi için üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Finansmana erişimin kolaylaştırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdam teşviklerinin artırılması sektörün öncelikli talepleri arasında bulunuyor.

Mısır'a yönelen üreticilerin yeniden Türkiye'ye dönmesi, tekstil sektöründe üretim dengelerinin değişebileceğine işaret ediyor. Ancak bu dönüşün kalıcı bir üretim ve istihdam artışına dönüşmesi için Türkiye'deki üretim maliyetlerinin de rekabetçi seviyelere çekilmesi gerekiyor.