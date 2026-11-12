Ankaralılar Derneği (AHİD), kahvaltılı Yönetim Kurulu toplantısında bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Yürütme Kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı. Toplantıda derneğin yürüttüğü çalışmalar, yeni dönem faaliyetleri ve Ankara’nın gelişimine katkı sağlayacak projeler değerlendirildi.

YAMAN: AHİD’İN KAPILARI HEMŞEHRİLERİMİZE HER ZAMAN AÇIK

Toplantıda konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, derneğin yalnızca bir hemşehri kuruluşu olarak değil, sosyal projeler geliştiren ve toplumun farklı kesimlerine dokunan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Derneğin haftanın altı günü açık olduğunu ifade eden Yaman, hemşehrilerin ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri, dayanışma ve paylaşım ortamı bulabilecekleri bir adres olmayı önemsediklerini söyledi.

Özellikle kış aylarında da derneğin kapılarının açık olacağını vurgulayan Yaman, hemşehrilerin sohbet etmek, bir çay içmek veya sorunlarını paylaşmak için derneğe gelebileceklerini belirterek, “Kapımız hemşehrilerimize sonuna kadar açık” mesajını verdi.

KÜLTÜREL FAALİYETLER VE GENÇLİK PROGRAMLARI SÜRECEK

Yeni dönem faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yaman, cuma günleri Seymen derslerinin, cumartesi günleri Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalışmalarının, hafta içi ise çini derslerinin devam edeceğini kaydetti. Kadınlara yönelik eğitim ve seminerlerin yanı sıra gençlere yönelik programların da hayata geçirileceğini belirten Yaman, kültür turlarının ve sosyal faaliyetlerin artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Derneğin çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasında sosyal medyanın önemine de dikkat çeken Yaman, faaliyetlerin görünür kılınmasının hem üyeler arasındaki iletişimi güçlendireceğini hem de diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek oluşturabileceğini dile getirdi. Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısına katılan şube başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına ve üyelere teşekkür eden Yaman, birlik ve beraberliğin devam etmesi temennisinde bulundu.

BARAN: ANKARA SAHİP OLDUĞU POTANSİYELİ DAHA İLERİYE TAŞIMALI

ATO Başkanı Gürsel Baran da toplantıda yaptığı konuşmada Ankara’nın ticari, ekonomik ve kültürel potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara Ticaret Odasının yaklaşık 175 bin üyesi ve 68 meslek komitesiyle faaliyet gösterdiğini belirten Baran, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmenin ve ticaret erbabının ihtiyaçlarına destek olmanın önemini vurguladı.

Başkent Ankara’nın savunma sanayisi, sağlık turizmi, metal sanayisi ve medikal üretim gibi alanlarda önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Baran, OSTİM başta olmak üzere organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve araştırma merkezlerinin şehrin ekonomik gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

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