ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende konuştu. İran'a yönelik askeri operasyonlara değinen Trump, 'Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan itibaren Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu. Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı. Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak' ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik saldırıların 7 ay önce başladığını ancak yoğun çatışmaların yalnızca birkaç hafta sürdüğünü kaydederek, bu süreçte 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtti. İran ile savaşın bitmesiyle dünyanın daha güvenli ve barışçıl bir yer haline geleceğini öne süren Trump, 'Bu konuda büyük bir mesafe katettik' dedi.