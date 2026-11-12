İngiltere’de okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni düzenlemeyle öğrencilerin okul saatlerinde telefonlarına erişmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Eylül 2027’de başlaması planlanan uygulama, mevcut telefon kurallarını daha kapsamlı hale getiriyor.

Yeni sistemde öğrencilerin telefonlarını yalnızca sessize alarak çantalarında taşıması yeterli olmayacak. Okul yönetimleri, öğrencilerin dersler ve teneffüsler boyunca cihazlarına ulaşamayacağı bir düzen oluşturacak.

OKULLAR TELEFONLARI NASIL MUHAFAZA EDECEK?

Yeni uygulamayla okullara telefonların saklanması konusunda farklı yöntemler sunulacak. Yönetimler, kendi ihtiyaçlarına göre kilitli telefon kılıfları kullanabilecek, cihazları güvenli dolaplarda muhafaza edebilecek veya okul girişinde öğrencilerden telefonlarını teslim almaya başlayabilecek.

Böylece öğrencilerin yalnızca ders sırasında değil, okul günü boyunca telefonlarından uzak kalması amaçlanıyor.

AMAÇ DERSLERE VE YÜZ YÜZE İLETİŞİME ODAKLANMAK

İngiltere hükümeti, düzenlemeyle öğrencilerin derslere daha fazla odaklanmasını ve okul ortamında yüz yüze iletişimin güçlenmesini hedefliyor.

Cep telefonlarının okul ortamında dikkat dağınıklığına neden olduğu değerlendirilirken yeni uygulamanın öğrencilerin eğitim hayatındaki dijital dikkat dağıtıcı unsurları azaltması bekleniyor.

OKULLARIN MALİYET ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Düzenleme eğitim sendikalarının da gündemine girdi. Okul yöneticilerini temsil eden kuruluşlar, telefonların güvenli biçimde muhafaza edilmesi için yeni sistemler kurulmasının okullara ek maliyet getirebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle kilitli telefon kılıfları ve güvenli saklama alanlarının temin edilmesi için bütçe ayrılması gerektiği belirtiliyor. Eğitim sendikaları, ek finansman sağlanmadan uygulamanın okul yönetimleri açısından yeni bir yük oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

SAĞLIK İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE İSTİSNA

Yeni düzenlemede sağlık sorunları veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle telefon kullanması gereken öğrenciler için istisnalar da öngörülüyor. Böylece özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin eğitim ve sağlık süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

İngiltere’de Eylül 2027’de başlaması planlanan uygulamayla okul saatlerinde telefonlara erişimin engellenmesi hedeflenirken yeni sistemin okullara getireceği mali yük de tartışılmaya devam ediyor.