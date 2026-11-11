Borsa güne nasıl başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

Atakan Çelik, görüşmenin ardından nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’e teşekkürlerini iletti.

Ziyaret kapsamında Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan Taksim adlı kitabı Başsavcı Aykut Çelik’e takdim etti.

Gerçekleşen görüşmede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile BİK Ankara Bölge Müdürlüğü arasındaki kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin daha ileriye taşınmasına yönelik konular gündeme geldi. İki kurumun ortak çalışma yürütebileceği alanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik , Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’i makamında ziyaret etti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.