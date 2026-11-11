Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’imakamında ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile BİK Ankara Bölge Müdürlüğü arasındaki kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin daha ileriye taşınmasına yönelik konular gündeme geldi. İki kurumun ortak çalışma yürütebileceği alanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.
Atakan Çelik’ten Anlamlı Hediye
Ziyaret kapsamında Atakan Çelik, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan Taksim adlı kitabı Başsavcı Aykut Çelik’e takdim etti.
Atakan Çelik, görüşmenin ardından nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’e teşekkürlerini iletti.