Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde düzenlenen Ataya Saygı Korteji ile anıldı. Mahalle sakinleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle sokaklarda yürüyerek Ata'ya duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

Çiğdem Mahallesi'nde Atatürk için saygı korteji düzenlendi

Çiğdemim Derneği ve Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle 10 Kasım 2026'da düzenlenen anma programında mahalle sakinleri bir araya geldi. Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen korteje çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrakları ve Atatürk portreleri taşıyan katılımcılar, mahalle sokaklarında birlikte yürüdü. Kortej boyunca vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı ifade etti.

Çiğdem Mahallesi sakinlerinden Cumhuriyet değerlerine vurgu

Mahalle sakinlerini ortak bir anma etkinliğinde buluşturan yürüyüşte, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ve Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekildi.

Sokaklarda elden ele taşınan Türk bayrakları, mahalle dayanışması ve ortak hafızanın simgesi oldu.

Çiğdemim Derneği ve Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı, anma programına katılan mahalle sakinlerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.