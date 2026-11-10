Ankara’da çoksesli müzik çalışmalarını sürdüren Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu, yeni sezonun ilk konserlerini Eskişehir’de gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara Çoksesli Müzik Derneği bünyesinde faaliyet gösteren koro, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Polifonik Korolar Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Eskişehir Polifonik Korolar Şenliği 2026 kapsamında sahne aldı.

Farklı şehirlerden koro topluluklarını bir araya getiren ve üç gün boyunca devam eden şenlik, çoksesli müziğin farklı renklerini sanatseverlerle buluşturdu. Şef Nilgün Tuzkaya yönetimindeki Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu, şenlik kapsamında ilk konserini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera’da, ikinci konserini ise Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesi’nde gerçekleştirdi.

Uzun süredir sürdürdükleri çalışmaların ardından iki farklı sahnede dinleyicilerin karşısına çıkan koristler, repertuvarlarında yer alan eserleri başarıyla seslendirdi. Koronun sahne performansı, sanatseverlere müzik dolu anlar yaşattı.

TUZKAYA: MÜZİK, DİLLERİ VE SINIRLARI AŞAN EVRENSEL BİR DİLDİR

Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu Şefi Nilgün Tuzkaya, şenliğe katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek organizasyonun farklı şehirlerden ve kültürlerden koroları aynı sahnede buluşturmasının önemine dikkat çekti. Şenlik kapsamında gerçekleştirdikleri konserlerin kendileri için değerli bir deneyim olduğunu ifade eden Tuzkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2. Uluslararası Eskişehir Polifonik Korolar Şenliği’nde Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu olarak yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Farklı şehirlerden ve kültürlerden koroları aynı sahnede buluşturan bu anlamlı organizasyon, müziğin evrensel ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

ZORALOĞLU: ACAPELLA PERFORMANSIMIZLA FARK YARATTIK

Koronun alto ses grubunda yer alan koristlerden Saadet Zoraloğlu, şenliğin yeni sezonun başlangıcı açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. İki farklı sahnede yer almanın ve eserlerini dinleyicilerle paylaşmanın koroya önemli katkı sağladığını ifade eden Zoraloğlu, şunları söyledi: “Çoksesli müzik, bu müziği icra edenlerle bir araya gelip paylaşıldığında bence çok daha büyük bir anlam kazanıyor. 2026-2027 sezonuna bir festivale katılarak başlamak da bu açıdan önem taşıyordu. Hem kendi coğrafyamızın tınılarını hem de dünya genelinde tanınan eserleri repertuvarımıza dâhil ederek iki farklı mekânda seyircilerle buluşmamız, koromuzun tanınırlığına da katkı sağladı.

HORZUM: SESLERİMİZİ ORTAK BİR DUYGUDA BİRLEŞTİRDİK

Koristlerden Şebnem Özsoy Horzum da uluslararası bir şenlikte sahne almanın kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Uzun süren çalışmaların ardından sahnede olmanın, müziği dinleyicilerle paylaşmanın ve yeni dostluklar kurmanın önemine değinen Horzum, şu ifadeleri kullandı:

GÜRBÜZ: İLK ÇOK SESLİ MÜZİK DENEYİMİM, UNUTULMAZ BİR GURUR

Koronun bas ses grubunda yer alan korist Musa Mehmet Gürbüz ise uluslararası bir organizasyonda sahne almanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Müziğe yeniden dönüş hikâyesini de paylaşan Gürbüz, koro seçmeleriyle başlayan yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

YENİ KONSERLERLE MÜZİK YOLCULUĞU SÜRECEK

Eskişehir’deki iki konserle 2026-2027 sezonuna anlamlı bir başlangıç yapan Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu, çalışmalarını Şef Nilgün Tuzkaya ve Ankara Çoksesli Müzik Derneği Başkanı Murat Manap'ın katkılarıyla sürdürüyor. Yıl boyunca belirli aralıklarla sahne almayı planlayan koro, yeni organizasyonlar ve konserlerle çok sesli müziği daha geniş kitlelere ulaştırmayı, sanatın birleştirici gücünü paylaşmayı hedefliyor.

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