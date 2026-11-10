Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna duyurulmasına yönelik takvimi belirledi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte 5 milyon TL ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanacağı tarihler netleşti.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak adlandırılan liste, aralık ayında iki aşamalı olarak yayımlanacak.

İlk aşamada, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan panolarında mükelleflerin bilgilerine yer verilecek.

İkinci aşamada ise 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında listeler, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Böylece yüksek tutarlı vergi borcu ve kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflerin bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan 597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde borcu bulunan mükellefler açıklama kapsamına alınacak.

Ayrıca aynı tutarda veya daha yüksek kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefler de listelerde yer alacak.

Düzenlemede dikkat çeken ayrıntılardan biri de borçların vergi dairesi bazında değerlendirilmesi oldu. Buna göre 5 milyon TL'lik sınır, mükellefin farklı vergi dairelerindeki toplam borcu üzerinden değil, her bir vergi dairesindeki borcu esas alınarak uygulanacak.

HANGİ VERGİ BORÇLARI LİSTEYE GİRECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak listeler iki ayrı kategoride hazırlanacak.

İlk listede, 31 Aralık 2025 itibarıyla ödeme süresi dolduğu halde 20 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.

İkinci listede ise vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararları sonucunda hesaplanan ve 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi ve cezalar yer alacak.

Bu kapsamda, ikinci listede bulunan mükelleflerin güncel olarak vergi borcu bulunması şartı aranmayacak.

VERGİ BORÇLULARI LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Vergi borçlularının isimlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 16 Aralık 2026 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi olan gib.gov.tr adresini ziyaret edebilecek.

Belirlenen takvim doğrultusunda yayımlanacak listelerle, 5 milyon TL ve üzerindeki vergi borçları ile kesinleşmiş vergi cezalarına ilişkin bilgiler kamuoyunun erişimine sunulacak.