Ankara'da beklenen soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı noktalarında kar yağışı görülürken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Başkentte kış kendini hissettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporunda Ankara için yağış ve soğuk hava uyarısı öne çıktı.

Meteoroloji Ankara için karla karışık yağmur tahmininde bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Kasım 2026 tarihli tahminlerine göre Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kent genelinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.

Sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak

Başkentte günün en yüksek sıcaklığının 6 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise yağış ve rüzgarla birlikte daha düşük olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde soğuk hava daha fazla etkisini gösterecek.

Gece saatlerine dikkat: Buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji tahminlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine de dikkat çekildi. Sürücülerin özellikle yüksek kesimlerde ve yağış alan güzergahlarda dikkatli olması gerekiyor.

Ankara'da kar yağışı sürecek mi?

Tahminlere göre yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması, ilerleyen saatlerde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. 11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yağış beklenmezken soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.