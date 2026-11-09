Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara İl 13. Olağan Kongresi, Ankara Gürkent Otel’de gerçekleştirildi. Parti yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları, parti üyeleri ve davetlilerin katıldığı kongrede, DSP’nin siyasi mücadelesi, Türkiye’nin ekonomik gündemi ve Ankara’nın çözüm bekleyen sorunları ele alındı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; kongrede konuşan DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin siyasi geçmişine, Bülent Ecevit’in bıraktığı mirasa ve partinin gelecek hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. DSP’nin yeniden iktidar olması için çalışacaklarını vurgulayan Aksakal, demokratik sol düşüncenin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

“ECEVİT’İN MİRASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Konuşmasına kongreye katılanları selamlayarak başlayan Aksakal, DSP’nin kuruluşundan bugüne kadar partiye emek verenlere teşekkür etti. Onursal Genel Başkan Bülent Ecevit’in kabrini ziyaret ettiklerini hatırlatan Aksakal, Ecevit’in emanet ettiği siyasi mücadeleyi yeniden iktidar gücüne taşımak için çalışacaklarını söyledi.

DSP’nin sıradan bir siyasi parti olmadığını belirten Aksakal, partinin emeği, alın terini, sosyal adaleti ve ulusal bağımsızlığı merkeze alan köklü bir siyasi hareket olduğunu ifade etti. Bülent Ecevit’in siyaset anlayışının yalnızca makam ve mevki mücadelesinden ibaret olmadığını kaydeden Aksakal, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Köy-Kent Projesi, halkçı ekonomi politikaları ve bağımsız dış politika anlayışının bugün de önemli bir miras olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin kavga eden değil çözüm üreten, ayrıştıran değil birleştiren bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aksakal, DSP’nin bu anlayışın temsilcisi olduğunu savundu.

“DSP, TEMİZ VE DÜRÜST SİYASETİN ADRESİDİR”

Türkiye’de siyaset kurumunun bireysel çıkar ve siyasi ikballer doğrultusunda kullanılmasını eleştiren Aksakal, mevcut iktidar ve ana muhalefet partilerinin siyaset anlayışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türk siyasetinin bu anlayıştan arınması gerektiğini belirten Aksakal, “Bunu gerçekleştirebilecek bir tek parti vardır; o da Demokratik Sol Parti’dir” ifadelerini kullandı.

DSP’nin Atatürk’ün çağdaşlaşma hedeflerini, halkçılık ilkesini, laik Cumhuriyet anlayışını, sosyal adaleti ve demokratik özgürlükleri esas aldığını kaydeden Aksakal, partinin siyasi çizgisinin demokratik sol düşünce ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.