Ankara’da sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren Sanayide Yüksek Teknoloji Ödül Töreni, Sincan’da gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak’ın başkanlığında, Serdar Tütek’in ev sahipliğinde Serdar Plastik’te düzenlenen programa Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da katıldı. Sanayi sektörüne değer katan 15 köklü firmanın ödüllendirildiği organizasyonda yüksek teknoloji yatırımları, üretimde verimlilik, Ar-Ge çalışmaları ve mesleki eğitimin sanayiyle bütünleşmesi ön plana çıktı.

SARITOPRAK’TAN JAPONYA’NIN SANAYİLEŞME BAŞARISINA ÖRNEK

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, yaklaşık 40 yıl önce Sabancı Holding bünyesindeki TEMSA’da görev yaptığı döneme ilişkin anısını katılımcılarla paylaştı. Japon iş makineleri üreticisi Komatsu’nun Türkiye distribütörlüğünün yürütüldüğü dönemde, şirketin Türkiye’de üretim yapmasına yönelik çalışmaların gündeme geldiğini anlatan Sarıtoprak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirdiği iş makinesi alım ihalesi sürecinde uluslararası firmalar arasında yaşanan rekabete değindi.

İhale hazırlıkları kapsamında Komatsu Üst Yöneticisi Yamaguchi ve Teknik Genel Müdürü Muranaka'nın Ankara'ya geldiğini belirten Sarıtoprak, dönemin Sabancı Holding yöneticilerinden Özdemir Sabancı'nın Japon konukları onuruna verdiği yemekte geçen konuşmayı aktardı. Özdemir Sabancı'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük yıkım yaşayan Japonya'nın kısa sürede dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline gelmesinin sırrını sorduğunu belirten Sarıtoprak, Japon yöneticilerin yanıtında yerli üretim, tasarruf, teknoloji yatırımları ve disiplinli çalışmanın önemini vurguladığını ifade etti.

“YAŞAM FELSEFEMİZ ÇOK TASARRUF, AZ TÜKETİM, ÇOK ÜRETİM”

Sarıtoprak'ın aktardığına göre Komatsu yöneticisi Yamaguchi, Japon sanayisinin temel yaklaşımını şu sözlerle özetledi: “Yaşam felsefemiz çok tasarruf, az tüketim, çok üretim.” Japonya'nın üretim anlayışında dış pazarlara açılmanın, iç piyasayı beslemenin ve üretimi sürekli artırmanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sarıtoprak, sanayide başarının yalnızca üretim tesislerinin sayısıyla ölçülemeyeceğine dikkat çekti. Yüksek teknoloji, inovasyon, araştırma ve geliştirme yatırımlarının ülkelerin küresel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar olduğunu vurguladı.

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