İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlama ve art arda gelen işçi ölümleri, bölgedeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yeniden tartışmaya açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından açıklama yapan İSAF Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, 5 Kasım’da aynı fabrikada 20 yaşındaki Eyüp Eğinli’nin de yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, dört gün arayla yaşanan ölümlerin ciddi bir sistem sorununa işaret ettiğini vurguladı. Aliağa’daki işçi ölümlerinin önlenebilir olduğunu belirten Ensari, HABAŞ başta olmak üzere bölgedeki tüm sanayi tesislerinde bağımsız denetim yapılması, sorumluların hesap vermesi ve güvencesiz çalışma koşullarının sonlandırılması çağrısında bulundu.

“ALİAĞA VE HABAŞ, SİSTEMATİK İŞ CİNAYETLERİ BÖLGESİ HALİNE GELDİ”

Aliağa’da yaşanan son patlamanın münferit bir iş kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Ensari, bölgenin uzun yıllardır işçi ölümleriyle gündeme geldiğini belirtti. Demir-çelik ve petrokimya tesislerinin yanı sıra gemi söküm sektöründe de çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ensari, çalışma koşullarının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ensari, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Yıllardır Aliağa demir-çelik ve petrokimya havzasında, gemi söküm tesislerinde patlama, yanma, ezilme ve düşme nedeniyle yüzlerce işçi hayatını kaybetmiş, yüzlercesi sakat kalmıştır. Her seferinde ‘münferit olay’ denilerek geçiştirilen ölümler, bugün de aynı şekilde devam etmektedir.”

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan son patlamanın, bölgede iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne ölçüde yerine getirildiği sorusunu yeniden gündeme taşıdığını belirten Ensari, işçi ölümlerinin birbirinden bağımsız olaylar olarak ele alınmasının sorunun temel nedenlerinin göz ardı edilmesine yol açtığını kaydetti.

“BU ÖLÜMLER TESADÜF DEĞİLDİR”

İşçi ölümlerinin önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını savunan Ensari, üretim baskısı, taşeron çalışma sistemi ve yetersiz denetimlerin iş güvenliği açısından önemli sorunlar oluşturduğunu dile getirdi. İş güvenliğinin işletmeler açısından bir maliyet unsuru olarak görülmesine tepki gösteren Ensari, cezaların caydırıcı olmamasının da benzer olayların yaşanmasında etkili olduğunu belirtti.

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