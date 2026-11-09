İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında yargılama devam ediyor. Aralarında görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, davanın 106'ncı duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını yaparak tahliye talebinde bulundu. Görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da mahkemede dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Murat Çalık: Kimseden Ayrıcalık Beklemiyorum

Tutuklu sanık, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, savunmasında kendisine yöneltilen rüşvet suçlamalarına ilişkin somut bir delil bulunmadığını öne sürdü.

Çalık, “Şahsımın rüşvet temin ettiğine ilişkin somut ya da doğrulanabilir bir olay ortaya konulamamıştır” dedi.

İki kez kanser tedavisi gördüğünü hatırlatan Çalık, hastalığın insan hayatını nasıl tehdit ettiğini yaşayarak öğrendiğini belirtti.

Kimseden ayrıcalık veya merhamet beklemediğini ifade eden Çalık, kararın mahkemeye ait olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Resul Emrah Şahan: Kulaktan Dolma Laftan Başka Delil Yok

Tutuklu sanık, görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da savunmasında delil karartma ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Şahan, belediyede kayyım yönetiminin görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Delil karartma imkanım yok. Belediyede kayyım oturuyor. İnsanların kulaktan dolma laflarından başka delil yok zaten.”

Şişli'deki kamuoyu vicdanına da dikkat çeken Şahan, tanıkların mahkemede dinlendiğini belirterek tahliyesini istedi.

Zafer Keleş: Tek Bir Cümle Sebebiyle Tutuklandım

Davanın tutuklu sanıklarından Zafer Keleş de savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Keleş, Ertan Yıldız'ın kendisi hakkındaki tek bir beyanı nedeniyle tutuklandığını ileri sürerek şöyle konuştu:

“Ben tek bir cümle sebebiyle tutuklandım. Hiçbir kanıt, hiçbir beyan, hakkımda başka hiçbir şey yokken, Ertan Yıldız denen şahsın tek bir cümlesiyle tutuklandım.”

Hakkındaki iddiaları ve beyanları kabul etmediğini belirten Keleş de tahliyesini talep etti.

Ekrem İmamoğlu Hakkında 2 Bin 352 Yıla Kadar Hapis Talebi

İBB'ye yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem kapsamında çeşitli suçlamalar yöneltildi. İmamoğlu'nun; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi çok sayıda suçtan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede İmamoğlu için toplam 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. Söz konusu suçlamalar iddianamede yer alan iddialar olup yargılama süreci devam ediyor.

İBB Davasında Duruşma Yarın Devam Edecek

106'ncı duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edilirken mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

Davanın bir sonraki duruşması saat 10.00'da başlayacak. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla yargılama sürecek.