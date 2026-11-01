Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından gerçekleştirilen önemli toplumsal ve kültürel dönüşümlerden biri olan Harf İnkılabı’nın üzerinden 98 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1 Kasım 1928’de kabul edilen 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile Arap harfleri yerine Latin esaslı Türk alfabesi kullanılmaya başlandı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen yeniliklerin önemli bir parçası olan Harf İnkılabı, Türkçenin ses yapısına daha uygun bir yazı sistemine geçilmesini amaçladı. Yeni alfabe, Türkçedeki sesleri karşılayacak şekilde düzenlenerek 29 harften oluşturuldu. Böylece eğitim, kamu yönetimi ve günlük yaşamda yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Yeni alfabenin hazırlık süreci

Harf değişikliği, Cumhuriyet’in ilanından sonra gündeme gelen konular arasında yer aldı. Osmanlı döneminde kullanılan Arap alfabesinin Türkçenin seslerini karşılamada yetersiz kaldığı ve okuma yazma öğrenimini güçleştirdiği yönündeki değerlendirmeler, yeni bir alfabe arayışını beraberinde getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, yeni harflerin benimsenmesi için çalışmalar yürüttü. 1928 yılında yoğunlaşan hazırlık sürecinde uzmanlardan oluşan bir heyet, Latin esaslı Türk alfabesi üzerinde çalıştı. Hazırlanan yeni harfler, Türkçenin ses özellikleri dikkate alınarak düzenlendi.

Atatürk, yeni alfabeyi kamuoyuna tanıtmak amacıyla çeşitli toplantılara katıldı. 1928 yılının ağustos ayında İstanbul’da düzenlenen etkinliklerde yeni harfleri tanıtarak vatandaşlara bu harfleri öğrenmeleri çağrısında bulundu. Bu süreçte yeni alfabenin yalnızca bir yazı değişikliği olmadığı, toplumun eğitim ve kültür hayatını doğrudan etkileyecek bir dönüşüm olduğu vurgulandı.

Harf İnkılabı 1 Kasım 1928’de kabul edildi

Yeni Türk alfabesinin kabulüne ilişkin kanun, 1 Kasım 1928’de TBMM’de kabul edildi. 3 Kasım 1928’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1353 sayılı kanunla Latin esaslı Türk harflerinin kullanımı resmiyet kazandı.

Kanun kapsamında devlet dairelerinde, resmî yazışmalarda, eğitim kurumlarında ve basın yayın faaliyetlerinde yeni harflere geçiş için bir uygulama takvimi oluşturuldu. Geçiş sürecinin aşamalı olarak yürütülmesiyle kamu kurumları ve toplumun farklı kesimlerinin yeni alfabeye uyum sağlaması hedeflendi.

Millet Mektepleri ile okuma yazma seferberliği başlatıldı

Harf İnkılabı’nın ardından yeni harflerin toplum genelinde öğrenilmesi için kapsamlı bir eğitim çalışması başlatıldı. Bu amaçla Millet Mektepleri açıldı. 1 Ocak 1929’da faaliyete geçen okullarda, okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yeni Türk harfleri öğretildi.

Millet Mektepleri, yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleriyle de öne çıktı. Yeni alfabeyi öğrenmek isteyen vatandaşlar için kurslar düzenlendi. Eğitim çalışmalarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla okuma yazma oranının artırılması hedeflendi.

Mustafa Kemal Atatürk de yeni harflerin öğretilmesi çalışmalarına öncülük etti. Kendisine, 24 Kasım 1928’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verildi. Atatürk, yurt gezilerinde kara tahta başına geçerek vatandaşlara yeni harfleri anlattı.

Eğitim ve basın hayatında yeni dönem

Harf İnkılabı, eğitim sisteminin yanı sıra gazete, dergi ve kitap yayıncılığında da önemli değişikliklere yol açtı. Basın kuruluşları yeni harflere geçiş sürecinde yayınlarını bu alfabeye göre düzenledi. Matbaalarda yeni harflerin kullanılmasına yönelik hazırlıklar yapılırken kitap ve ders materyalleri de yeni yazı sistemine göre basılmaya başlandı.

Okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yeni alfabe üzerinden yürütülmesiyle birlikte ders kitapları yeniden hazırlandı. Kamu kurumlarının yazışmalarında da yeni harflerin kullanılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.

Harf İnkılabı, Cumhuriyet döneminde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen yeniliklerin temel adımlarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Yeni alfabenin kabulüyle başlayan süreç, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yaşamında uzun yıllar etkisini sürdüren dönüşümlerin önünü açtı.