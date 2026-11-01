ABD’de 2014-2024 yılları arasında 18-70 yaş grubundaki 183 bin 300 kişinin verileri analiz edildi. Araştırmada, sosyal medya kullanım süresi ile depresyon arasındaki ilişkiye yönelik dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Analiz kapsamında incelenen 15 değişken arasında sosyal medya kullanımı, gelir düzeyinin ardından depresyon bildirimini öngörmede en güçlü göstergelerden biri olarak öne çıktı.

2,5 SAATTEN SONRA İLİŞKİ GÜÇLENİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, günlük sosyal medya kullanımı yaklaşık 2,5 saati aştığında, kullanım süresindeki artış depresyon olasılığına ilişkin tahminleri daha fazla yükseltmeye başladı.

Sosyal medyada geçirilen her ek saatin, depresyon bildirme olasılık oranında yaklaşık yüzde 17’lik artışla ilişkili olduğu tespit edildi.

DEPRESYON BİLDİRİMİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, depresyon yaşadığını bildiren katılımcıların oranındaki yükseliş de dikkat çekti. Buna göre, 2014 yılında yüzde 15,1 olan oran, 2024 yılında yüzde 22’ye ulaştı.

Araştırma sosyal medya kullanım süresi ile depresyon arasında güçlü bir ilişkiye işaret etse de bu bulgular, sosyal medyanın tek başına depresyona neden olduğunu kanıtlamıyor. Sonuçlar, kullanım süresi ile depresyon bildirimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.