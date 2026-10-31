Türkiye A Milli Güreş Takımları, Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 gümüş madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin organizasyondaki tek madalyasını, büyükler Dünya Şampiyonası'na ilk kez grekoromen stilde katılan Yüksel Sarıçiçek kazandı. Kadınlar ve erkekler serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler ise organizasyonu madalyasız tamamladı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAKİ TEK MADALYASI YÜKSEL SARIÇİÇEK'TEN

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda müsabakalar sona yaklaşırken, erkekler serbest stilde 5 milli güreşçi mindere çıktı.

Şampiyonanın 8'inci gününde 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ferhat Kılıç, Kanadalı Lachlan Maurice McNeil ile karşılaştığı repesaj mücadelesini 5-3 kaybetti. Büyükler dünya şampiyonalarında ilk kez mücadele eden Kılıç, bu sonuçla madalya şansını kaybetti.

Serbest stil erkeklerde 57, 74, 79 ve 92 kilolarda gerçekleştirilen eleme, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında da milli sporcular istedikleri sonuçları alamadı.

KADIN MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYONAYI MADALYASIZ TAMAMLADI

Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden sporcular da organizasyonda madalya elde edemedi. Bronz madalya mücadelesine çıkan Kadriye Aksoy Koçak (76 kilo) ve Tuba Demir (55 kilo), sıkletlerinde 5'inci sırada yer aldı.

Milli takım kadrolarında rotasyonun başladığı şampiyonada Türkiye, serbest stilde 24, kadınlarda ise 25 yaş ortalamasına sahip sporcularla mücadele etti.

TÜRKİYE'NİN GEÇEN YILKİ MADALYA SAYISI DAHA FAZLAYDI

Türkiye A Milli Güreş Takımları, geçen yıl Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nı ise grekoromen stilde elde edilen 1 gümüş madalyayla tamamladı.